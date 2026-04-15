Одна страна НАТО выступила против Израиля и США: неожиданный поворот войны

На фоне эскалации палестино-израильского конфликта и операции ЦАХАЛ в Ливане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с беспрецедентно жесткими заявлениями в адрес Израиля. Анкара, традиционно позиционирующая себя как защитница палестинцев, перешла от дипломатических протестов к прямым военным угрозам. Эрдоган пригрозил Израилю возможностью проведения военной операции, связав это с действиями израильской армии на палестинских территориях и в Ливане.