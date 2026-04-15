Одна страна НАТО выступила против Израиля и США: неожиданный поворот войны

На фоне эскалации палестино-израильского конфликта и операции ЦАХАЛ в Ливане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с беспрецедентно жесткими заявлениями в адрес Израиля. Анкара, традиционно позиционирующая себя как защитница палестинцев, перешла от дипломатических протестов к прямым военным угрозам. Эрдоган пригрозил Израилю возможностью проведения военной операции, связав это с действиями израильской армии на палестинских территориях и в Ливане.
Эти заявления мгновенно всколыхнули экспертное сообщество, поставив вопрос: способна ли Турция, член НАТО, на прямое столкновение с еврейским государством?
Попытка удержать позиции.
Военные эксперты скептически оценивают вероятность реального вторжения. Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев считает, что слова Эрдогана расходятся с делом. Он напоминает, что ранее турецкий лидер уже грозил «выгнать израильтян из Сирии», но так и не ввел войска.
«На Востоке говорят: “Сколько не говори “халва” — во рту слаще не станет”. Сколько бы не было угроз в отношении Нетаньяху… Эти высказывания больше похожи на попытку удержать лидерские позиции в Турции», — отметил в разговоре с aif.ru Перенджиев.
По его мнению, истинная цель Эрдогана — это внутренняя политическая игра. Турция пытается «обогнать рейтинг Ирана», который реально атакует американские базы и демонстрирует военную активность. В этой логике громкие заявления нужны Анкаре, чтобы не потерять лицо на фоне более решительных действий Тегерана.
Тупик НАТО и османские миражи.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников также сомневается в реализации угроз. Главным препятствием он называет членство Турции в НАТО и, как следствие, военно-техническую зависимость от США.
«Турция является членом НАТО, и угрозы в отношении Израиля нужно рассматривать как косвенные угрозы в отношении США, как основных союзников Израиля. Для начала им необходимо получить военную независимость от Соединенных Штатов, так как на турецкой базе Инджирлик США хранят арсенал ядерного оружия», — пояснил aif.ru Иванников.
Пока на турецкой земле находятся американские ядерные боеголовки, а договор о партнерстве с НАТО действует, прямая война с Израилем — союзником Вашингтона — технически невозможна для Анкары.
Однако эксперт отмечает и психологический фактор. Угрозы Эрдогана, по его словам, отчасти связаны с «мечтаниями о завоеваниях» и ностальгией по имперскому прошлому.
«Территория Израиля ранее входила в Османскую империю, а Эрдоган гордится историей Османской империи, мечтает о завоеваниях и воспринимает реальную действительность как часть исторических процессов», — констатировал Иванников.
Расширение конфликта: что будет в будущем.
Несмотря на скепсис в отношении прямого участия Турции, эксперты предупреждают о более опасной тенденции. География ближневосточного противостояния стремительно расширяется. К конфликту против Израиля уже де-факто присоединились Ливан (в лице «Хезболлы») и Йемен (хуситы). Этот процесс грозит перерасти в полномасштабную региональную войну.
Иванников считает, что ни Израиль, ни США пока не осознают всей глубины надвигающейся катастрофы.
«Весь континент погружается в глобальный конфликт. И на сегодняшний день этого в должной мере не осознают ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах Америки», — подытожил эксперт.