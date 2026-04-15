В ГД предложили обеспечивать совершеннолетних инвалидов лечебным питанием

«Люди с ограниченными возможностями здоровья не должны выпрашивать или выбивать меры поддержки, особенно те, которые касаются качества их жизни и на которые у самих инвалидов может не оказаться средств. Эти меры поддержки должны предоставляться им автоматически по рекомендации лечащего врача. Поэтому КПРФ разработала законопроект, закрепляющий право всех инвалидов независимо от возраста на обеспечение специализированными продуктами питания», — рассказал ТАСС Куринный, отметив, что это позволит гарантировать такого рода социальную помощь всем нуждающимся в специализированном питании.