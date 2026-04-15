В ГД предложили обеспечивать совершеннолетних инвалидов лечебным питанием

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Депутаты думской фракции КПРФ во главе с зампредом комитета ГД по охране здоровья Алексеем Куринным подготовили к внесению в Госдуму проект закона, которым предлагается обеспечивать совершеннолетних инвалидов лечебным питанием за счет бюджета. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.
Изменения предлагается внести в статью 6.2 федерального закона «О государственной социальной помощи». Лечебное питание из специального федерального перечня выдается детям-инвалидам. Проектом закона предлагается выдавать такое питание за счет бюджета и совершеннолетним.
«Люди с ограниченными возможностями здоровья не должны выпрашивать или выбивать меры поддержки, особенно те, которые касаются качества их жизни и на которые у самих инвалидов может не оказаться средств. Эти меры поддержки должны предоставляться им автоматически по рекомендации лечащего врача. Поэтому КПРФ разработала законопроект, закрепляющий право всех инвалидов независимо от возраста на обеспечение специализированными продуктами питания», — рассказал ТАСС Куринный, отметив, что это позволит гарантировать такого рода социальную помощь всем нуждающимся в специализированном питании.
Согласно пояснительной записке, отсутствует нормативно закрепленное право взрослых инвалидов на обеспечение специализированными продуктами питания в рамках набора социальных услуг, что приводит к ситуации, когда граждане с хроническими заболеваниями остаются без жизненно необходимого лечебного питания.