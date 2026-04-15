В Красноярске показали фильм об алмазном карьере в Якутии и живущих около него людях

В Красноярске в Доме кино 14 апреля состоялся премьерный показ документального фильма «Котлован» красноярского режиссера Николая Бема.
В фильме рассказывается история гигантского карьера «Мир» в городе Мирный в Якутии, судьбы людей, живущих на его краю, и его возможное будущее. Архитектор Николай Лютомский представил свой проект экогорода на месте карьера и его возможное воплощение. Также о возможном использовании котлована рассказали учёные из секретного института, десятилетиями создававшие замкнутые экосистемы для космоса.
После показа фильма гости и зрители поделились своими впечатлениями. По словам присутствующих, этот фильм не оставит равнодушным никого.
Как отметил режиссер фильма Николай Бем, «Котлован» — это размышление о прошлом, настоящем и будущем.
«Для меня гигантская яма — это символ противоречия, неразрешимой дилеммы поколений. Что делать с ямой, оставшейся нам в наследство от прошлого поколения? Что это за наследство? Это яма для строительства нового общего дома, которого раньше не существовало? Или символ неизбежной катастрофы на земле, которую человек создает своими руками?», — поделился режиссер.
Добавим, фильм является обладателем нескольких главных наград престижных кинофестивалей. С 16 апреля «Котлован» можно будет увидеть в кинотеатрах.
