Сафонов тащит ПСЖ — три «сухих» матча вывели в полуфинал ЛЧ

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов провел третий подряд матч без пропущенных мячей в Лиге чемпионов УЕФА и помог команде выйти в полуфинал турнира. Об этом свидетельствуют результаты плей-офф.
Серия началась в ответной встрече ⅛ финала против «Челси», где парижский клуб выиграл со счетом 3:0. Сафонов отыграл матч «на ноль» и закрепился в основном составе.
В четвертьфинале ПСЖ прошел «Ливерпуль». Первая игра завершилась победой 2:0, в ответной встрече в Англии команда вновь не пропустила и довела общий счет до 4:0.
В матче на «Энфилде» голкипер неоднократно вступал в игру. Он отразил удары из штрафной, сыграл на выходах и уверенно действовал при подачах. Несмотря на давление хозяев, оборона ПСЖ сохранила ворота в неприкосновенности.
Серия из трех «сухих» матчей стала первой для вратарей парижского клуба в Лиге чемпионов за последние годы. Сафонов стал первым голкипером команды с подобным результатом с конца 2010-х.
ПСЖ продолжает выступление в турнире и вышел в полуфинал. Соперник команды определится по итогам других четвертьфиналов.
