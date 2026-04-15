Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сафонов тащит ПСЖ — три «сухих» матча вывели в полуфинал ЛЧ

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов провел третий подряд матч без пропущенных мячей в Лиге чемпионов УЕФА и помог команде выйти в полуфинал турнира. Об этом свидетельствуют результаты плей-офф.

Серия началась в ответной встрече ⅛ финала против «Челси», где парижский клуб выиграл со счетом 3:0. Сафонов отыграл матч «на ноль» и закрепился в основном составе.

В четвертьфинале ПСЖ прошел «Ливерпуль». Первая игра завершилась победой 2:0, в ответной встрече в Англии команда вновь не пропустила и довела общий счет до 4:0.

В матче на «Энфилде» голкипер неоднократно вступал в игру. Он отразил удары из штрафной, сыграл на выходах и уверенно действовал при подачах. Несмотря на давление хозяев, оборона ПСЖ сохранила ворота в неприкосновенности.

Серия из трех «сухих» матчей стала первой для вратарей парижского клуба в Лиге чемпионов за последние годы. Сафонов стал первым голкипером команды с подобным результатом с конца 2010-х.

ПСЖ продолжает выступление в турнире и вышел в полуфинал. Соперник команды определится по итогам других четвертьфиналов.

Читайте также: Мадридский «Атлетико» выбил «Барселону» — вышел в полуфинал Лиги чемпионов.