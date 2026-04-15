В Красноярский край ввезли более 135 тысяч инкубационных яиц из Узбекистана

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На одну из птицефабрик Красноярского края поступила партия из 135,7 тысячи инкубационных куриных яиц из Узбекистана.

Источник: НИА Красноярск

Поставку проконтролировали специалисты Россельхознадзора.

Яйца предназначены для дальнейшего выращивания птицы. Перед допуском к использованию продукцию проверили на основные заболевания, включая сальмонеллез, болезнь Ньюкасла и инфекционный бронхит, а также провели дезинфекцию.

По итогам документарного и физического контроля нарушений не выявлено.

Всего с начала года в регион ввезли шесть партий инкубационных яиц из Узбекистана — это почти 845 тысяч штук.