Суд в Ростове рассмотрит дело о подготовке терактов в Дагестане

Реализовать задуманное террористам не удалось: сотрудники ФСБ обнаружили и обезвредили взрывчатку при обследовании участка на окраине села Старая Серебряковка Кизлярского района.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении 11 участников террористического сообщества, включая Ямлихана Алиева (внесён в перечень экстремистов и террористов РФ) и Магомеда Муридбекова. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

Фигурантам инкриминируются организация террористического сообщества и участие в нём, вербовка, незаконный оборот взрывчатых веществ, изготовление бомб, а также подготовка к теракту (статьи 205.4, 205.1, 222.1, 223.1 и 205 УК РФ).

По версии следствия, организатором выступил Ямлихан Алиев, который завербовал нескольких человек на религиозной почве. Злоумышленники приобрели оружие и боеприпасы, а летом 2024 года через маркетплейсы заказали компоненты для изготовления взрывчатки.

В качестве целей для терактов были выбраны воинская часть в Кизляре, а также здания региональных управлений МВД и ФСБ. Члены банды смастерили самодельные взрывные устройства и перевезли их в тайник.

Реализовать задуманное террористам не удалось: сотрудники ФСБ обнаружили и обезвредили взрывчатку при обследовании участка на окраине села Старая Серебряковка Кизлярского района.