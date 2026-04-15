Хабаровске напомнят о цене Победы через выставку «Трагедия народов»

Экспозиция посвящена памяти миллионов граждан СССР, ставших жертвами нацистской агрессии. Среди них — узники гетто и концентрационных лагерей, люди, угнанные на принудительные работы в Германию, а также погибшие в ходе карательных операций. Посетителям представят подлинные документы эпохи: фотографии военных корреспондентов, архивные материалы, агитационные плакаты и листовки, фронтовые рисунки, а также работы художников послевоенного времени.