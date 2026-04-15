Хабаровске напомнят о цене Победы через выставку «Трагедия народов»

17 апреля в Молодежном досуговом центре Хабаровска откроется историко-документальная выставка «Трагедия народов», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Экспозиция приурочена к новой памятной дате России — Дню памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Эта дата ежегодно будет отмечаться 19 апреля.
Как отметили в министерстве внутренней и информационной политики края, выставка проводится в рамках Года единства народов России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Проект направлен на раскрытие человеконенавистнической сущности нацизма на оккупированных территориях СССР, сохранение исторической правды о событиях войны и напоминание о цене Победы, которую заплатил советский народ.
Экспозиция посвящена памяти миллионов граждан СССР, ставших жертвами нацистской агрессии. Среди них — узники гетто и концентрационных лагерей, люди, угнанные на принудительные работы в Германию, а также погибшие в ходе карательных операций. Посетителям представят подлинные документы эпохи: фотографии военных корреспондентов, архивные материалы, агитационные плакаты и листовки, фронтовые рисунки, а также работы художников послевоенного времени.
Экспонаты позволят погрузиться в трагические реалии войны — голод, потерю дома и близких, разлуку семей, ожидание смерти в местах массовых расправ.
— Выставка «Трагедия народов» — это возможность не только обратиться к прошлому, но и осмыслить его значение сегодня, понять опасность человеконенавистнических идеологий и сохранить правду о подвиге и страданиях народа, — отмечают организаторы.
В течение апреля—мая экспозиция и экскурсионная программа будут представлены в вузах Хабаровска — Тихоокеанском государственном университете, Хабаровском государственном институте культуры и Российском государственном университете правосудия. Также с апреля цифровая версия выставки и методические материалы будут направлены в 17 муниципальных музеев края для проведения тематических мероприятий.
Организаторами проекта выступили Краевой центр гражданских инициатив, Краевой центр молодежных инициатив и Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова при поддержке правительства Хабаровского края.