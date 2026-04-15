Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров высказался о внешнем сопровождении Россией и Китаем переговоров США и Ирана

Лавров: РФ и КНР поддержат разные форматы сопровождения переговоров США и Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация и Китай могут поддержать различные форматы внешнего сопровождения переговоров Соединенных Штатов Америки и Ирана. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Вместе с тем, российский министр отметил, что все арабские страны Персидского Залива понимали, что Иран в ответ на нападение США будет атаковать американские базы на их территории.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана может пройти в ближайшие два дня в столице Пакистана.

Вместе с тем, позже американский лидер оценил текущую ситуацию на Ближнем Востоке. По его утверждению, Вашингтон завершил войну с Ираном.

Однако до этого хозяин Белого дома утверждал, что никакой сделки не будет, если Тегеран не откажется от ядерных амбиций.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше