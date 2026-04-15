Лавров высказался о внешнем сопровождении Россией и Китаем переговоров США и Ирана

Российская Федерация и Китай могут поддержать различные форматы внешнего сопровождения переговоров Соединенных Штатов Америки и Ирана. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Вместе с тем, российский министр отметил, что все арабские страны Персидского Залива понимали, что Иран в ответ на нападение США будет атаковать американские базы на их территории.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана может пройти в ближайшие два дня в столице Пакистана.
Вместе с тем, позже американский лидер оценил текущую ситуацию на Ближнем Востоке. По его утверждению, Вашингтон завершил войну с Ираном.
Однако до этого хозяин Белого дома утверждал, что никакой сделки не будет, если Тегеран не откажется от ядерных амбиций.