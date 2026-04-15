Лавров перечислил приемлемые способы решения проблемы иранского обогащённого урана

Лавров: РФ хочет помочь с проблемой обогащённого урана Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Россия готова оказать помощь в решении проблемы иранского обогащённого урана. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По словам Лаврова, РФ готова предпринять в этом направлении действия, которые максимально будут приемлемыми для Тегерана.

Российский министр назвал различные варианты решения вопроса, в частности, передачу некоторого количества урана на хранение в Россию или переработку его в уран, пригодный для использования в качестве топлива.

«Россия… готова сыграть свою роль в решении проблемы обогащенного урана. Самые разные формы эта роль может обретать, включая переработку высокообогащенного урана в уран топливного уровня, передача на хранение в Россию определенного количества», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Он подчеркнул, что никакие действия в этом направлении не должны нарушать право Ирана на обогащение урана в мирных целях.

Ранее глава Пентагона Хегсет заявил, что Иран либо сам передаст США свой обогащенный уран, либо Вашингтону придется захватить эти материалы силой.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что Штаты вместе с Ираном извлекут из-под земли ядерное топливо и вывезут его с территории Исламской республики.

Накануне в Тегеране заявили, что Иран не возобновлял обогащение урана после ударов США и Израиля по ядерным объектам в 2025 году.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше