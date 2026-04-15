Лавров перечислил приемлемые способы решения проблемы иранского обогащённого урана

Россия готова оказать помощь в решении проблемы иранского обогащённого урана. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По словам Лаврова, РФ готова предпринять в этом направлении действия, которые максимально будут приемлемыми для Тегерана.
Российский министр назвал различные варианты решения вопроса, в частности, передачу некоторого количества урана на хранение в Россию или переработку его в уран, пригодный для использования в качестве топлива.
«Россия… готова сыграть свою роль в решении проблемы обогащенного урана. Самые разные формы эта роль может обретать, включая переработку высокообогащенного урана в уран топливного уровня, передача на хранение в Россию определенного количества», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Он подчеркнул, что никакие действия в этом направлении не должны нарушать право Ирана на обогащение урана в мирных целях.
Президент США Дональд Трамп также заявил, что Штаты вместе с Ираном извлекут из-под земли ядерное топливо и вывезут его с территории Исламской республики.
Накануне в Тегеране заявили, что Иран не возобновлял обогащение урана после ударов США и Израиля по ядерным объектам в 2025 году.