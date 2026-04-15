Сезон активности клещей: десятки случаев по Хабаровскому краю и тысячи по стране

Уже более 6 тысяч россиян обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей. Статистика ведется в Роспотребнадзоре с начала сезона активности иксодовых, уточняет ИА «Хабаровский край сегодня». В ведомстве также отметили, что зимне‑весенний период 2026 года на большей части территории страны был благоприятен для сохранения численности клещей.
— Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Крым, в Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге, — информируют в Роспотребнадзоре.
В Хабаровском крае на данный момент в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 29 человек. Активность этих членистоногих отмечается в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Советско-Гаванском, Амурском районах, а также в районе им. Лазо.
При обнаружении присосавшегося клеща пострадавшему рекомендуется обратиться в травматологический пункт. Если такой возможности нет, то при самостоятельном его удалении в Хабаровском краевом Центре гигиены и эпидемиологии посоветовали не касаться клеща незащищенными руками.
— Захватывать его нужно как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса медленно повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов. Нет смысла что-либо капать на клеща и ждать, когда он сам отпадет. Клещ не отпадет, а продолжит вводить в кровь возбудителей болезней, — информируют в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае».
После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом, а место укуса следует продезинфицировать.
Извлеченного иксодового нужно сдать в лабораторию для анализа на наличие инфекционных возбудителей (ФБУН «Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии» Роспотребнадзора, г. Хабаровск, ул. Шевченко, 2).
— Необходимо сохранить клеща в максимально неповрежденном состоянии, лучше живым. Поэтому снятых присосавшихся клещей следует поместить в плотно закрывающуюся емкость и создать в ней повышенную влажность (можно поместить туда кусочек влажной ваты), — дополнили в ведомстве и уточнили, что хранить емкость с клещом нужно при невысокой температуре, например, в холодильнике, термосе со льдом и прочее.