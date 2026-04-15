Сезон активности клещей: десятки случаев по Хабаровскому краю и тысячи по стране

— Захватывать его нужно как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса медленно повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов. Нет смысла что-либо капать на клеща и ждать, когда он сам отпадет. Клещ не отпадет, а продолжит вводить в кровь возбудителей болезней, — информируют в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае».