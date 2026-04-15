В семи аэропортах России действуют временные ограничения

В семи аэропортах России действуют временные ограничения на полёты. Росавиация сообщила об этом 15 апреля. Воздушные гавани в Казани, Бугульме, Нижнекамске и Чебоксарах приостановили приём и отправку самолётов.

В пресс-службе пояснили, что такие меры ввели для обеспечения безопасности полётов. Ограничения касаются всех гражданских воздушных судов. Также остаются закрытыми аэропорты в Пензе, Ульяновске и Самаре. Сроки возобновления работы этих авиагаваней будут зависеть от ситуации с безопасностью в регионах.

Этой ночью украинские боевики снова атаковали беспилотниками Ростовскую область. В городе Каменск-Шахтинский сбили несколько боевых дронов. В районе курортного города Анапа тоже прогремела серия взрывов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.