Омичам предлагают стать космонавтами через Госуслуги

Россиян приглашают в отряд космонавтов. Сервис был запущен в День космонавтики, в рамках первой в России Недели космоса. Заявки на участие можно подавать через Госуслуги до 30 июня 2026 года включительно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
К кандидатам предъявляются следующие требования: гражданство РФ, возраст до 35 лет, вес от 50 до 90 килограммов, рост от 150 до 190 сантиметров, высшее образование по утверждённому перечню и стаж работы по специальности не менее трёх лет. Также требуется знание одного из иностранных языков: английского, итальянского, испанского, немецкого или французского. Кандидаты должны быть в отличном физическом и психическом состоянии, а также не иметь судимости.
Этапы участия:
Оформите заявку через Госуслуги и ждите приглашения на очный отбор. Пройдите медицинское обследование и отправьте медицинские документы заказным письмом по адресу: 141160, Московская область, Звёздный городок, начальнику ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» с пометкой «В конкурсную комиссию по отбору кандидатов в космонавты РФ». Пройдите очный этап в Центре подготовки космонавтов. Ожидайте решение межведомственной комиссии. Результаты будут опубликованы на сайте Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов, а также сообщены вам лично.
Если отбор пройден успешно, вам предстоит заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов. После этого вы станете членом отряда космонавтов Роскосмоса и кандидатом в космонавты-испытатели.
Неделя космоса будет проводиться ежегодно в рамках Десятилетия науки и технологий. Организатор — Госкорпорация «Роскосмос».