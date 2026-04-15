Иркутский бар одержал победу в международной ресторанной премии

IrkutskMedia, 15 апреля. Иркутский проект Humble. Social Club+Bar стал победителем в специальной номинации «Бар года» на первой международной ресторанной премии WhereToEat International (18+), которая прошла в Москве. Итоги были подведены на основе голосования сотен ведущих экспертов ресторанной индустрии.
Церемония награждения собрала лучших представителей ресторанного бизнеса из России и шести стран постсоветского пространства. Победители определялись путём тайного голосования рестораторов, шеф-поваров, сомелье, отельеров и гастрономических журналистов, пишут Известия (18+).
Напомним, стало известно о закрытии сети кондитерской мастерской «Вернисаж» в Иркутске — предприятия, история которого началась в 1960 году. Как рассказала корр. редакции генеральный директор кондитерской Оксана Россова, владелец принял решение закрыть бизнес.