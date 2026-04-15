Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генконсул: Россия вывезла из Ирана 632 человека, включая граждан СНГ и Украины

Россия обеспечила эвакуацию 632 человек из Ирана, в том числе граждан Белоруссии, Таджикистана, Казахстана и Украины. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил генконсул России в Исфахане Андрей Жильцов.

— В условиях ежедневных интенсивных бомбардировок и ракетных обстрелов сотрудники загранучреждений при поддержке роспосольства по итогам четырех вывозных рейсов обеспечили организованную и безопасную эвакуации из зоны боевых действий 632 человек, — заявил дипломат.

Наряду с сотрудниками АЭС «Бушер» (среди них 81 гражданин Белоруссии, 27 — Таджикистана, четверо — Армении, трое — Узбекистана, а также по одному гражданину из Казахстана и с Украины) были вывезены члены семей сотрудников посольства, генконсульства России в Исфахане и других российских организаций, аккредитованных в Иране. Кроме того, эвакуированы девять моряков с контейнеровоза MSC Aries и танкера MT ADARA.

Ранее сообщалось, что с 28 февраля по 2 марта из Ирана через границу с Азербайджаном эвакуированы 114 граждан России.

Специальный борт МЧС РФ в понедельник, 2 марта, доставил из Египта в Москву 84 россиянина, которые покинули Израиль через сухопутную границу. Самолет приземлился в Жуковском в 06:36 по московскому времени.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше