Генконсул: Россия вывезла из Ирана 632 человека, включая граждан СНГ и Украины

Наряду с сотрудниками АЭС «Бушер» (среди них 81 гражданин Белоруссии, 27 — Таджикистана, четверо — Армении, трое — Узбекистана, а также по одному гражданину из Казахстана и с Украины) были вывезены члены семей сотрудников посольства, генконсульства России в Исфахане и других российских организаций, аккредитованных в Иране. Кроме того, эвакуированы девять моряков с контейнеровоза MSC Aries и танкера MT ADARA.