Генконсул: Россия вывезла из Ирана 632 человека, включая граждан СНГ и Украины

Россия обеспечила эвакуацию 632 человек из Ирана, в том числе граждан Белоруссии, Таджикистана, Казахстана и Украины. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил генконсул России в Исфахане Андрей Жильцов.
— В условиях ежедневных интенсивных бомбардировок и ракетных обстрелов сотрудники загранучреждений при поддержке роспосольства по итогам четырех вывозных рейсов обеспечили организованную и безопасную эвакуации из зоны боевых действий 632 человек, — заявил дипломат.
Наряду с сотрудниками АЭС «Бушер» (среди них 81 гражданин Белоруссии, 27 — Таджикистана, четверо — Армении, трое — Узбекистана, а также по одному гражданину из Казахстана и с Украины) были вывезены члены семей сотрудников посольства, генконсульства России в Исфахане и других российских организаций, аккредитованных в Иране. Кроме того, эвакуированы девять моряков с контейнеровоза MSC Aries и танкера MT ADARA.
Ранее сообщалось, что с 28 февраля по 2 марта из Ирана через границу с Азербайджаном эвакуированы 114 граждан России.