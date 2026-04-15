Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области начался грибной сезон

На Таганае в апреле выросли первые грибы.

Источник: нацпарк «Таганай»

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области уже выросли грибы. Это шишколюбы (они же стробилюрусы) и гименосцифусы эпифильные.

Шишколюбы растут на прогретых солнцем опушках, а гименосцифусы — на гниющей коре и ветках.

Грибникам радоваться пока рано. Дело в том, что оба гриба не годятся для приготовления обеда. Гименосцифусы — совсем крошечные, съедобны ли они — неизвестно. А стробилюрусы как две капли воды похожи на смертельно ядовитые поганки, так что пробовать их в надежде, что повезло и попался не отравленный гриб, совершенно точно не стоит.