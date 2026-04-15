В Хабаровске прокуратура начала проверку из-за порыва тепломагистрали

В Хабаровске повреждена тепломагистраль ТМ-32.

В Хабаровске 15 апреля 2026 года произошло повреждение тепломагистрали ТМ-32. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска организовала проверку по факту коммунальной аварии. Специалисты надзорного ведомства устанавливают причины инцидента, а также оценивают своевременность устранения нарушений и восстановления теплового режима.

В прокуратуре отметили, что ход и результаты проверки поставлены на контроль. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

