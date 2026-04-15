В Хабаровском крае начали выдавать электронные удостоверения ветерана

В Восточном военном округе организована выдача электронных удостоверений ветерана боевых действий. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, удостоверение выпускается в виде пластиковой карты и является дополнением к бумажному документу. Оно объединяет три функции: удостоверение ветерана с персональными данными, банковскую карту для начисления денежного довольствия и выплат, а также социальную карту для доступа к региональным льготам.
Ключевое преимущество нового формата — возможность получать выплаты по линии Министерства обороны РФ, федеральные и региональные, в беззаявительном порядке. Это избавляет от необходимости сбора документов и написания заявлений. Электронное удостоверение является бессрочным и действует на всей территории страны.
Военнослужащие ВВО могут получить консультацию по оформлению в своих воинских частях или в специализированных офисах при военных госпиталях и в крупных гарнизонах. Для удаленных и труднодоступных районов, в том числе в зоне проведения специальной военной операции, созданы мобильные офисы на базе автомобилей.
Карта предоставляет все федеральные и региональные льготы, включая бесплатный проезд в общественном транспорте и скидки у партнеров программы.
