Участник СВО из Хабаровска доказал в суде, что жив

Мужчина отправился в зону боевых действий в сентябре 2023 года. В декабре того же года военнослужащий попал под плотный обстрел, однако он смог найти укрытие и спастись. Связи с командованием у хабаровчанина не было, поэтому сначала его признали пропавшим без вести, а затем погибшим на поле боя.