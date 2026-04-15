Участник СВО из Хабаровска доказал в суде, что жив

Участник специальной военной операции дошёл до суда, чтобы признать недействительным свидетельство о собственной смерти. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Хабаровского края, ранее мужчину признали погибшим в ходе обстрела, под который он попал в зоне СВО.
Мужчина отправился в зону боевых действий в сентябре 2023 года. В декабре того же года военнослужащий попал под плотный обстрел, однако он смог найти укрытие и спастись. Связи с командованием у хабаровчанина не было, поэтому сначала его признали пропавшим без вести, а затем погибшим на поле боя.
Защищать интересы участника СВО взялись сотрудники прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства обратились в суд с требованием признать свидетельство о смерти военнослужащего недействительным. В настоящее время запись акта признана недействительной и исключена из государственного реестра. Это позволило мужчине восстановить свою правоспособность как гражданина России.
