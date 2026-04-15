Парк «Швейцария» в 2025 году принял рекордные 3,5 миллиона посетителей

Главная парковая зона Нижнего Новгорода стала центром экологического просвещения и событийного туризма, установив «высокий стандарт комфорта» для горожан.

В городской Думе Нижнего Новгорода обсудили итоги работы МАУК «Парк Швейцария» за прошлый год. Согласно докладу директора учреждения Олега Шувалова, общественное пространство продемонстрировало впечатляющую статистику посещаемости: за 2025 год гостями парка стали более 3,5 млн человек. Популярностью пользовался и ледовый каток, который за сезон принял свыше 47 тысяч нижегородцев и туристов.

На территории в 52 га создана масштабная инфраструктура:

14 детских и 11 спортивных площадок;

18 км благоустроенных прогулочных дорожек;

1740 малых архитектурных форм;

2 светомузыкальных фонтана.

Особое внимание уделяется экологии. В пространстве «Экоториум» за год провели 263 мероприятия, а программы «Юный энтомолог» и «Экомедиашкола» привлекли 2,5 тысячи участников. Председатель городской Думы Евгений Чинцов подчеркнул, что парк задал планку качества, где ухоженная территория сочетается с уникальными локациями для спорта и творчества.

В рамках содержания зеленого фонда в 2025 году было высажено около 1,5 тыс. новых деревьев, кустарников и цветов. По словам председателя профильной комиссии Ирины Мольковой, «Швейцария» успешно формирует у горожан культуру бережного отношения к природе через мастер-классы и экскурсии по эко-тропам.

Ранее сообщалось, что более 1,3 тысячи заявок подали нижегородцы на бесплатное обучение.