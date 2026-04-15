Парк «Швейцария» в 2025 году принял рекордные 3,5 миллиона посетителей

В городской Думе Нижнего Новгорода обсудили итоги работы МАУК «Парк Швейцария» за прошлый год. Согласно докладу директора учреждения Олега Шувалова, общественное пространство продемонстрировало впечатляющую статистику посещаемости: за 2025 год гостями парка стали более 3,5 млн человек. Популярностью пользовался и ледовый каток, который за сезон принял свыше 47 тысяч нижегородцев и туристов.