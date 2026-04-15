У жителя Красноярского края через суд изымают 15,5 га земли из-за сорняков

В Шарыповском муниципальном округе Россельхознадзор инициировал процедуру принудительного изъятия крупного участка сельскохозяйственного назначения. Собственник забросил 15,5 гектара земли, которая заросла многолетними сорняками и деревьями.
В ходе проверки инспекторы установили, что поле не используется по назначению. Участок плотно зарос осотом, репейником и конским щавелем, а также древесной порослью высотой до трех метров.
Ранее владельца — физическое лицо — уже неоднократно привлекали к административной ответственности. Ему выписывали штрафы и выдавали предписания привести землю в порядок, однако требования ведомства были проигнорированы. В итоге мировой суд признал собственника виновным в неисполнении законных требований.
Согласно федеральному закону, если сельхозугодья не используются по целевому назначению три года и более, их могут изъять по решению суда. Материалы дела переданы в Агентство по управлению госимуществом Красноярского края для подачи иска. В дальнейшем изъятую землю планируют выставить на публичные торги.