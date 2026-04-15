У жителя Красноярского края через суд изымают 15,5 га земли из-за сорняков

Согласно федеральному закону, если сельхозугодья не используются по целевому назначению три года и более, их могут изъять по решению суда. Материалы дела переданы в Агентство по управлению госимуществом Красноярского края для подачи иска. В дальнейшем изъятую землю планируют выставить на публичные торги.