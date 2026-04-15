В ГД обратили внимание на мигрень и призвали дать людям бесплатные лекарства

Ранее Life.ru писал, что правительство увеличило норматив расходов на лекарства для льготников до 1400,7 рубля на человека. Индексация составила 5,6% и действует задним числом с 1 февраля 2026 года. Эти средства направляются на обеспечение лекарствами по рецептам врачей, а также на специализированное питание для детей-инвалидов.