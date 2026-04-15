От рыжей копны до чёрного парика: эволюция образов Пугачёвой в 10 легендарных песнях

Пронзительная композиция о разлуке и ожидании прозвучала в исполнении Пугачёвой и её дочери Кристины Орбакайте. Две звезды на одной сцене — мать и дочь — это было событие, которое ждала вся страна. Их голоса сливались в единое целое, создавая особую атмосферу. В клипе обе в элегантных нарядах, Кристина — молодая, хрупкая, а Алла — в расцвете сил, с роскошной причёской и во всем уже знакомом черном балахоне. Образ был трогательным: две женщины, две судьбы, два поколения. Пугачёва показала себя не только как Примадонну, но и как мать, которая гордится талантом дочери. Этот дуэт стал символом преемственности: эстафета передавалась от одной звезды к другой, от матери к дочери.