«МегаФон» расширил покрытие в популярных местах отдыха в Красноярском крае

Для удовлетворения растущего спроса абонентов в дачных массивах вблизи Усть-Маны и Дивногорска, оператор построил сразу три базовых станции. Это позволило включить в контур устойчивого LTE-покрытия около 20 садовых товариществ. Даже за городом владельцы «зелёных» сим-карт продолжат заниматься привычными для себя делами: читать новости и полезные советы по уходу за урожаем в интернете, следить за погодой и фазами луны, отправлять фотографии своего урожая в семейный чат, оплачивать счета за воду и электроэнергию.