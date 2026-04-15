До +15 и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 15 апреля

В Ростовской области в среду тоже будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, утром по северу возможен туман. Юго-западный ветер сменится на западный и северо-западный, он задует со скоростью 7 — 12 м/с, днем в отдельных районах порывы усилятся до 15 — 18 м/с. В ночь на четверг — ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ночью в отдельных районах осядет туман. Ветер северо-западный и западный сохранит скорость 6 — 11 м/с.