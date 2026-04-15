До +15 и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 15 апреля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 15 апреля немного похолодает. Будет пасмурно, задует сильный ветер, но дождя не ожидается. Подробный прогноз на среду узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 15 апреля в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Днем существенных осадков не предвидится. Ветер юго-западный с переходом на западный и северо-западный разовьет скорость 7 — 12 м/с, днем порывы достигнут 14 м/с. В ночь на 16 апреля также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный и западный задует со скоростью 6 — 11 м/с.
В Ростовской области в среду тоже будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, утром по северу возможен туман. Юго-западный ветер сменится на западный и северо-западный, он задует со скоростью 7 — 12 м/с, днем в отдельных районах порывы усилятся до 15 — 18 м/с. В ночь на четверг — ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ночью в отдельных районах осядет туман. Ветер северо-западный и западный сохранит скорость 6 — 11 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 15 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +13 — +15 градусов. В ночь на 16 апреля столбики термометров опустятся до +5 — +7 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха в среду составит от +7 до +12 градусов, местами поднимется до +17. В ночь на четверг ожидается от +4 до +9 градусов, местами похолодает до +1.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
