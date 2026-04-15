Народные приметы на 16 апреля: чего нельзя делать в Светлый четверг?

Продолжается Пасхальная неделя, на очереди — Светлый четверг. Этот день на Руси был известен множеством примет и традиций, знали наши пращуры и немало запретов. Нарушение некоторых из них якобы могло повлечь за собой беды и напасти. Сегодня мы вспомним, каких правил придерживались люди несколько веков назад, и что делали, чтобы избежать неприятностей и сохранить мир в доме.
Народные приметы на 16 апреля: что нельзя делать.
Четвертый день Светлой седмицы у наших предков считался особенно важным: верующие начинали готовить поминальные блюда на Радоницу. В дохристианские времена 16 апреля было принято обращаться к Высшим силам с просьбой о дожде. Для этого в поле отправляли детей, которые пели ритуальные песни.
Многие запреты, связанные с этой датой, зародились еще до Крещения Руси. Некоторые из них народ почитал и после принятия христианства. Часто эти предписания видоизменялись со временем, порой, принимая черты религиозных традиций.
В давние времена считалось, что в Светлый четверг нельзя надевать черные вещи. Якобы так можно привлечь в дом траур.
Не разрешалось браниться у очага и плевать в огонь. По мнению наших пращуров, это может стать причиной пожара.
Нежелательным называли отъезд в чужие края. Вдали от близких, если верить приметам, человеку будет грозить опасность.
Юным девушкам в этот день не советовали есть много сладкого. Любительницам пряников и варенья сулили обман со стороны молодого человека.
16 апреля не стоит стричься. Согласно давним поверьям, вместе с волосами можно жизнь свою укоротить.
Не следует ставить на стол посуду с трещинами или сколами. В дом может придти бедность.
Беременным женщинам не нужно садиться на углу стола, чтобы ребенок заикой не вырос.
Одиноким людям в этот день лучше не смотреть в ночное небо. Если не повезет заметить падающую звезду, то о создании семьи можно даже и не мечтать.
Важно постараться сохранить мир в семье. Не стоит спорить с близкими, чтобы всерьез не разругаться. А чтобы отношения в доме стали лучше, 16 апреля надо постелить новую скатерть и собрать всех за одним столом на ужин.
Народные приметы на 16 апреля: что можно делать.
Празднование Пасхи не заканчивается в Светлое Христово Воскресение. Вся следующая за этим торжеством неделя — время радости и единения. Православные продолжают ходить в храмы, красить яйца и есть куличи, навещать родных и встречаться с друзьями. Светлая седмица подходит для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему — простить обидчиков, отказаться от вредных привычек, восстановить силы после трудов, сблизиться с теми, кто дорог.
Издавна считается, что на Пасхальной неделе каждый человек может победить свои слабости, найти душевный покой, наладить отношения с окружающими и перестать тревожиться о будущем.
В Светлый четверг можно всей семьей отправиться на богослужение, а после поздравить тех, кого еще не успели, с Пасхой. 16 апреля можно работать, но важно не перегружать себя делами, находить время на отдых и общение с семьей.
Огромную роль в этот день играет благотворительность. Наши предки никогда не забывали о тех, кому повезло в жизни меньше. Они старались накормить голодных, помочь нуждающимся, приютить странников.
Народные приметы о погоде на 16 апреля.
Ясная погода 16 апреля — добрый знак, сулящий теплое лето и богатый урожай.
Если на улице облачно, май будет дождливым.
Осадки в этот день — к «мокрому» лету и ранней осени. Грибов в лесах будет очень много.
Если за окном ничего не видно из-за тумана, на следующей неделе заметно потеплеет.
Именинники 16 апреля.
В этот день именины отмечают Никита и Феодосия. Также поздравить нужно Нектария.