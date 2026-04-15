В Хабаровском крае при пожаре из-за сигареты погиб мужчина и ранена женщина

Пожар произошёл в квартире девятиэтажного дома в Советской Гавани.

В Хабаровском крае в Советской Гавани произошёл пожар в квартире девятиэтажного дома на улице Советской. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении, сообщает МЧС Хабаровского края.

Сообщение о пожаре поступило 14 апреля в 15:21. Возгорание возникло в однокомнатной квартире на втором этаже. Огонь быстро распространился на диван, постельные принадлежности и домашние вещи на площади около 5 квадратных метров.

Пожарные расчёты локализовали возгорание в течение нескольких минут. Полная ликвидация пожара зафиксирована в 16:14.

В результате происшествия в квартире обнаружен погибший 60-летний мужчина. 53-летняя женщина с признаками отравления продуктами горения была госпитализирована.

В тушении были задействованы 9 человек краевой противопожарной службы и 4 единицы техники.

МЧС России напоминает, что курение в жилых помещениях остаётся одной из частых причин пожаров. Ведомство призывает не курить в постели и креслах, не использовать для окурков случайные ёмкости и не выбрасывать их из окон или с балконов.