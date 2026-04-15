Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин надеется, что матч с «Коламбусом» не был для него последним

В последнем матче в регулярном чемпионате форвард «Вашингтона» сделал голевую передачу.

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин надеется, что матч регулярного чемпионата с «Коламбусом» не стал для него последним. Комментарий игрока приводит пресс-служба «Вашингтона».

Ранее ТАСС сообщал, что «Вашингтон» на выезде обыграл «Коламбус» со счетом 2:1 в заключительном для себя матче регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона, Овечкин отметился голевой передачей в эпизоде с победной шайбой. Ранее россиянин сообщал, что летом примет решение, будет ли он продолжать карьеру в НХЛ.

«Я ранее говорил, что не знаю, что будет дальше. Болельщики прибыли сегодня из-за океана, из разных мест, чтобы посмотреть, это очень приятно, как и то, что они скандировали мое имя и пели “Еще один год”, — сказал Овечкин. — Спасибо за эту поддержку. Надеюсь, это не будет моей последней игрой. Посмотрим, что будет».

«У нас, вероятно, будут послесезонные встречи, какое-то время мы останемся в Вашингтоне. Вероятно, в мае мы полетим домой», — добавил он.

На счету Овечкина 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере, он лидирует в списке лучших снайперов в истории лиги. По абсолютному количеству голов (регулярный чемпионат + плей-офф) россиянин с 1 006 голами (929 + 77) занимает второе место после канадца Уэйна Гретцки, у которого 1 016 (894 + 122) шайб.

В 82 матчах нынешнего сезона Овечкин забросил 32 шайбы и набрал 64 очка по системе «гол + пас» (32 + 32). «Вашингтон» не попал в плей-офф, в последний раз команда не играла в Кубке Стэнли в 2023 году.

