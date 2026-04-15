Украину могут сделать «ведущим участником» нового военного блока: Лавров раскрыл планы Европы, США и Киева

«Он на какое-то время пропал, а сейчас активно продвигает идею о том, что надо создавать новый военный альянс. Не втягивать Украину в НАТО, потому что это вроде как бы уже отвергли и президент Трамп, другие члены его администрации», — прокомментировал Сергей Лавров.