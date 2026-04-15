Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украину могут сделать «ведущим участником» нового военного блока: Лавров раскрыл планы Европы, США и Киева

Лавров рассказал о планах США и ЕС создать военный блок вместе с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Американцы и европейцы решили не принимать Украину в НАТО. У них возникла другая идея. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, США и ЕС могут создать новый военный блок вместе с Украиной в качестве «ведущего участника». Своими размышлениями он поделился на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Сергей Лавров напомнил о роли экс-спецпредставителя президента США Кита Келлога. Он активно участвовал в переговорах по Украине, а затем резко исчез из медийного поля. Теперь Кит Келлог «продвигает идею» создания военного альянса с Киевом, заявил российский министр.

«Он на какое-то время пропал, а сейчас активно продвигает идею о том, что надо создавать новый военный альянс. Не втягивать Украину в НАТО, потому что это вроде как бы уже отвергли и президент Трамп, другие члены его администрации», — прокомментировал Сергей Лавров.

Он отметил, что Москва все еще готова к переговорам. Россия привержена дипломатическому решению украинского конфликта. Глава МИД также напомнил, что развертывание иностранного военного контингента на Украине не представляется возможным без помощи США.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше