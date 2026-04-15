Аграриям Красноярского края компенсируют часть затрат на производство молока

В Красноярском крае подвели итоги отбора получателей субсидий на поддержку молочного производства. На эти цели направлено 43,8 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. По информации пресс-службы министерства сельского хозяйства региона, дополнительные выплаты предусмотрены для предприятий, которые увеличили объемы производства, достигли высокой продуктивности (более пяти тысяч килограммов молока на корову) и застраховали поголовье. Помимо этого федерального направления в крае действуют и другие меры госпомощи, которые способствуют развитию животноводства. Предприятиям предлагают поддержку на племенной скот — субсидии по этому направлению на общую сумму 85 млн рублей в этом году получат 11 хозяйств. Также аграрии могут рассчитывать на субсидии на содержание сельхозживотных, а также на переработку молока. Отборы по этим направлениям планируем провести в апреле, — поделился министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев. Отметим, что ежегодно в крае производят более 600 тысяч тонн молока. Регион входит в число лидеров Сибири по этому показателю, занимая второе место, а также демонстрирует высокую продуктивность в сельхозорганизациях. В 2025 году средний надой составил 7 882 килограмма на корову, что выше уровня предыдущего года.