Силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростовской области

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Беспилотники уничтожены в Каменске-Шахтинском Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — написал Слюсарь в канале на платформе Max.
