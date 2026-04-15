В Приморье популяция пятнистого оленя выросла более чем на 40%

ВЛАДИВОСТОК, 15 апреля. /ТАСС/. Популяция пятнистого оленя в ареале обитания дальневосточного леопарда выросла с 2023 года более чем на 40% в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка «Земля леопарда».
«Рост численности пятнистого оленя более чем на 40% показал авиаучет копытных на “Земле леопарда”. На сегодняшний день на юго-западе Приморского края обитает более 41 тыс. пятнистых оленей. По сравнению с учетом 2023 года, поголовье оленя в ареале леопарда увеличилось на 42−52%», — говорится в сообщении.
Авиаучет проводился в национальном парке «Земля леопарда», его охранной зоне, старейшем на Дальнем Востоке заповеднике «Кедровая падь» и соседних с ними территориях. Исследование охватило площадь более 571 тыс. га, общая длина учетных маршрутов составила около одной тыс. км.
В пресс-службе отметили, что высокая численность особей тигра и леопарда не оказывает заметного влияния на рост популяции пятнистых оленей.
Там также добавили, что помимо роста популяции пятнистого оленя, зафиксировали восстановление популяции дикого кабана, что обеспечит добычей растущие популяции дальневосточного леопарда и амурского тигра.