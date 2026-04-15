В Приморье популяция пятнистого оленя выросла более чем на 40%

«Рост численности пятнистого оленя более чем на 40% показал авиаучет копытных на “Земле леопарда”. На сегодняшний день на юго-западе Приморского края обитает более 41 тыс. пятнистых оленей. По сравнению с учетом 2023 года, поголовье оленя в ареале леопарда увеличилось на 42−52%», — говорится в сообщении.