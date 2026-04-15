В Прикамье проведут фестиваль воздухоплавания «Счастье в небе»

Кунгур 1 и 2 мая в третий раз примет фестиваль воздухоплавания «Счастье в небе». Первые два провели в январские праздники и осенью 2025 года.
Местом проведения фестиваля станет Соборная площадь города. Жители и гости Кунгурского муниципального округа смогут подняться на воздушных шарах в небо, увидеть знаменитый «танец слонов». Их также ждут большая развлекательная программа, мастер-классы, вкусная еда и розыгрыш призов.
Фестиваль пройдет с 17:00 до 21:30, когда в вечернее небо Кунгура поднимутся десятки аэростатов. Подробности можно узнать в соцсетях фестиваля «Счастье в небе».