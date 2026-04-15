Рособрнадзор утвердил порядок проведения ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор определил порядок проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Об этом стало известно в среду, 15 апреля.
Согласно рекомендациям, участники обязаны выполнять задания самостоятельно. Во время экзамена запрещено разговаривать с другими сдающими, а также иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Личные вещи следует оставлять в специально выделенном месте.
На рабочем столе во время ЕГЭ помимо экзаменационных материалов могут лежать гелевая или капиллярная ручка с черными чернилами, удостоверение личности, разрешенные материалы по предмету, а также при необходимости лекарства, бутылка воды и перекус. При выходе из аудитории экзаменационные материалы и черновики нужно оставить на столе — выносить их или фотографировать запрещено.
За нарушение порядка участника удалят из пункта проведения экзамена. При неудовлетворительных результатах по русскому языку или математике возможна повторная сдача в специально установленные сроки.
ЕГЭ начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов, передает РИА Новости.
3 апреля Министерство просвещения России опубликовало перечень школ, расположенных в приграничных районах страны, где ученики могут не сдавать ОГЭ и ЕГЭ. В него вошли 405 школ в Курской области, 212 школ в Белгородской области, 41 в Брянской области и 69 учебных заведений в Севастополе.
23 января вице-спикер Государственной думы Петр Толстой выразил мнение, что ЕГЭ, как и Болонская система образования в целом, является «калькой с Запада», и его нужно последовательно отменять. Парламентарий призвал вернуть традиционную систему образования, которая состоит из выпускных и вступительных экзаменов.