Шесть спортивных фестивалей состоятся в Нижнем Новгороде в 2026 году

Как рассказали организаторы, в начале спортивного праздника состоится дружеская пробежка, за участие в которой можно будет получить сувениры за участие. На сцене организуют концертную программу. Волонтеры-медики будут оказывать первую помощь и информировать о донорстве. На станции ГТО будут работать профессиональные судьи центра тестирования, где все желающие смогут попробовать свои силы в различных испытаниях ВФСК ГТО. В завершение мероприятия состоится флэшмоб по сборке масштабного пазла «Единство народов России» и розыгрыш ценных призов.