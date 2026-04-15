Шесть спортивных фестивалей состоятся в Нижнем Новгороде в 2026 году

Проведение шести спортивных фестивалей запланировано в рамках проекта «Спорт в каждый двор» в Нижнем Новгороде в 2026 году. Об этом ИА «Время Н» сообщили в МАУ «МЦ спортивных объектов и ГТО».
Так, 18 апреля с 8:40 до 11:00 в парке Станкозавода состоится физкультурное мероприятие «СпортВесна на старт!» при участии МАУ «МЦ спортивных объектов и ГТО», проекта «5 вёрст» и волонтеров-медиков. (6+).
Как рассказали организаторы, в начале спортивного праздника состоится дружеская пробежка, за участие в которой можно будет получить сувениры за участие. На сцене организуют концертную программу. Волонтеры-медики будут оказывать первую помощь и информировать о донорстве. На станции ГТО будут работать профессиональные судьи центра тестирования, где все желающие смогут попробовать свои силы в различных испытаниях ВФСК ГТО. В завершение мероприятия состоится флэшмоб по сборке масштабного пазла «Единство народов России» и розыгрыш ценных призов.
«СпортВесна на старт!» — это уже второе крупное спортивное мероприятие проекта «Спорт в каждый двор» из шести запланированных до конца года. Первым был фестиваль зимних видов спорта.
В мае планируется провести спортивный праздник «Фестиваль нашей победы». В июне — спортивное мероприятие, посвященное Дню в защиты детей (пройдет в парке 777-летия Нижнего Новгорода в Автозаводском районе). Ближе к осени намечено проведение спортивного праздника, посвященного Дню рождения проекта «Спорт в каждый двор», а также фестиваля «Осенний марафон». (6+).
«Локации проведения указанных мероприятий в настоящее время находятся в стадии согласования», — уточнили в МАУ «МЦ спортивных объектов и ГТО».
Как отметили организаторы, проект изначально был федеральным, но в Нижнем Новгороде его адаптировали, внедрив уникальные элементы. Одним из ключевых новшеств стал электронный подход, разработанный совместно с Аналитическим центром Нижнего Новгорода. Также проект включает программы для разных возрастных групп и активное сотрудничество с социальными партнерами.
«Даже если на тренировку придет всего один человек, она все равно состоится. Мы проводим занятия при любых погодных условиях», — заявил заместитель директора по хозяйственной и спортивно-массовой работе МАУ «МЦ спортивных объектов и ГТО» Юрий Ненашкин.
По его словам, в 2025 году участниками проекта «Спорт в каждый двор» стали более 23 тысяч нижегородцев.
На уличных спортивных площадках города прошло более 2 тысяч тренировок, включая 13 видов физической активности на 40 площадках. Зимой участники проекта занимались северной ходьбой, утренней гимнастикой, катанием на коньках, уличной физической подготовкой, футболом, цигуном и подготовкой к сдаче норм ГТО. В помещениях проводились занятия йогой и современными танцами.
«Это была первая зима, когда мы попытались играть в футбол на улице на протяжении всего сезона. Ребята с удовольствием участвовали в тренировках», — рассказала начальник отдела физкультуры, массового спорта и просветительной работы МАУ «МЦ спортивных объектов и ГТО» Елена Батюк, добавив, что с наступлением весны в проект вернулись летние виды спорта — такие, как катание на роликах, прыжки со скакалкой и волейбол.