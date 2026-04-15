CENTCOM: Ни одно иранское судно не прошло через Ормуз за 24 часа блокады

За первый день блокады США Ормузского пролива через него не прошло ни одной иранское судно. Об этом 14 апреля заявили в пресс-службе Центрального командования ВС США (CENTCOM).
— За первые 24 часа ни одно судно не прорвало американскую блокаду, а шесть торговых судов по требованию американских военных развернулись и вернулись в иранский порт в Оманском заливе, — говорится в заявлении ведомства на странице в соцсети Х.
При этом американские СМИ сообщили, что за последние 24 часа через Ормузский пролив прошли более 20 коммерческих судов. Среди судов, пересекших ключевой пролив, были грузовые суда, контейнеровозы и танкеры, следовавшие как в Персидский залив, так и из него.
В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана завершена.
Однако еще несколько дней назад глава Белого дома объявил, что ВМС страны начнут блокировать все без исключения суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или выйти из него. Экс-советник верховного лидера Ирана и бывший командующий Корпусом стражей исламской революции Мохсен Резаи ответил, что любые попытки США устроить морскую блокаду «обречены на провал».