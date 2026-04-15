В ростовском микрорайоне Суворовском стартовали работы по установке новой модульной поликлиники

Начались работы по установке новой модульной поликлиники в микрорайоне Суворовском города Ростова-на-Дону, где проживает около 100 тысяч человек.
Напомним, что решение о строительстве нового медицинского учреждения было принято во время посещения главой региона Юрием Слюсарем поликлинического отделения № 3 городской поликлиники № 41 в марте прошлого года.
Современная поликлиника возводится в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 300 млн рублей.
Земельный участок под строительство уже передан в бессрочное пользование городской поликлинике № 41. В соответствии с контрактом все этапы монтажа и ввода в эксплуатацию должны быть завершены до конца 2026 года.
— Модульная поликлиника будет рассчитана на 250 посещений в смену. В настоящее время министерство здравоохранения региона закупает все необходимое оборудование для оснащения медицинского учреждения и проводит работу по подбору кадров, — отметила заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская.
