Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ростовском микрорайоне Суворовском стартовали работы по установке новой модульной поликлиники

Начались работы по установке новой модульной поликлиники в микрорайоне Суворовском города Ростова-на-Дону, где проживает около 100 тысяч человек.

Напомним, что решение о строительстве нового медицинского учреждения было принято во время посещения главой региона Юрием Слюсарем поликлинического отделения № 3 городской поликлиники № 41 в марте прошлого года.

Современная поликлиника возводится в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 300 млн рублей.

Земельный участок под строительство уже передан в бессрочное пользование городской поликлинике № 41. В соответствии с контрактом все этапы монтажа и ввода в эксплуатацию должны быть завершены до конца 2026 года.

— Модульная поликлиника будет рассчитана на 250 посещений в смену. В настоящее время министерство здравоохранения региона закупает все необходимое оборудование для оснащения медицинского учреждения и проводит работу по подбору кадров, — отметила заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

