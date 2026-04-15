Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин отметил Волгоградскую область за физкультурные успехи

В России подведены итоги рейтинга регионов в сфере физической культуры и спорта за 2025 год. Заседание Правительственной комиссии по реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» провёл заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, сообщили в кабмине.

Министр спорта Михаил Дегтярёв представил рейтинг субъектов РФ, сформированный на основе ключевых показателей: обеспеченность спортивной инфраструктурой, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, сроки ввода объектов, развитие адаптивного спорта и другие параметры. По итогам 2025 года доля граждан, систематически занимающихся спортом, составила 62,6%, обеспеченность инфраструктурой достигла 64,3%, кассовое исполнение программы — 99,7%.В число регионов-лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Волгоградская область, Краснодарский край и другие субъекты. При составлении рейтинга учитывались уровень обеспеченности спортивными сооружениями, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, сроки ввода спортобъектов, развитие адаптивного спорта и другие.

