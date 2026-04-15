В Солнечном построят еще одну новую дорогу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Управление капитального строительства объявило торги на поиск подрядчика для строительства дороги от ул. Ерофеевской до ул. Преображенской. Новая дорога станет продолжением проспекта Молодежный.
Начальная стоимость контракта — 366,3 миллиона рублей, отмечает пресс-служба мэрии.
«Данный объект позволит состыковать две дороги. Одна из них — от улицы Авиаторов до Преображенской — уже строится. Фактически она станет дублером Енисейского тракта и разгрузит движение до Солнечного. Стыкуется эта дорога с двухполосным проездом по улице Соколовской. Потоки распределятся равномерно, когда параллельно Соколовской будет построена новая шестиполосная дорога», — рассказал заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Александр Навродский.
В итоге при въезде в жилой район Солнечный со стороны ул. Преображенской будут открыты сразу 8 полос движения — двухполосные дороги-дублеры, а между ними основная магистраль в 4 полосы.
С дублеров транспорт сможет поворачивать на боковые улицы и подъезжать к жилым домам. Объекты будут разделены газоном и зелеными насаждениями.
По проекту подрядчик также должен построить ливневую канализацию, тротуары, установить опоры освещения, светофоры, остановочные пункты, обустроить газоны и высадить деревья. Открыть дорогу планируется к концу 2027 года.