В Хабаровском крае ветераны СВО активно занимаются спортом

Вовлечение ветеранов специальной военной операции в занятия спортом и физкультурой — важнейшее направление работы Государственного фонда «Защитники Отечества». Сегодня спорт — один из ключевых элементов реабилитации героев с тяжёлыми ранениями, которые возвращаются к мирной жизни. И Хабаровский край не остаётся в стороне — наши ветераны активно участвуют в спортивной жизни, показывая пример стойкости и силы духа.
По-настоящему любимыми среди ветеранов Хабаровского края стали турниры «Кубок Защитников Отечества», которые фонд проводит с 2023 года совместно с Паралимпийским комитетом России при поддержке Минспорта РФ и региональных правительств. Это не просто комплексные соревнования по популярным у героев видам спорта — это пространство поддержки, общения и новых знакомств. Участниками состязаний стали свыше 2000 ветеранов боевых действий со всей страны, и хабаровские спортсмены вносят в эту копилку свои яркие победы.
Участие ветеранов Хабаровского края в Кубках «Защитников Отечества».
Региональный этап (Хабаровск, февраль-март 2025 года):
В Краевом центре единоборств прошли соревнования «Кубок Защитников Отечества Хабаровского края», в которых приняли участие 36 ветеранов СВО из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и восьми районов края. Участники соревновались в шести дисциплинах: армрестлинг, пауэрлифтинг, пулевая стрельба, стрельба из лука, настольный теннис и спортивное метание ножа.
Среди отличившихся спортсменов:
Денис Чугунов — планирует войти в паралимпийскую сборную страны по стрельбе из лука; Андрей Громов (Охотский район) — участник сразу в трёх дисциплинах; Вячеслав Мелузов — первое место по настольному теннису и третье место по армрестлингу; Иван Новосёлов (Комсомольский район) — участник в пауэрлифтинге.
Зимний Кубок Защитников Отечества (Ханты-Мансийск, март 2025 года):
Ветеран СВО из Хабаровского края Иван Новосёлов завоевал золотую медаль в слалом-гиганте (открытый класс). Соревнования собрали более 300 участников из 60 регионов России. Награду вручил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.
Дальневосточный этап (Южно-Сахалинск, июль 2025 года):
Сборная Хабаровского края показала лучший результат среди всех регионов Дальнего Востока, завоевав 14 медалей: пять золотых, три серебряных и шесть бронзовых. Соревнования собрали более 100 ветеранов СВО из регионов ДФО.
Победители и призёры от Хабаровского края:
Иван Новосёлов — два первых места (шоудаун и пауэрлифтинг спорта слепых); Вячеслав Нагаев — первое место в метании ножа стоя, второе место в настольном теннисе; Владимир Парусына — первое место в стрельбе из лука сидя; Иван Атутов — первое место в метании ножа сидя; Иван Погуляев — второе место в метании ножа стоя; Евгений Стриков — третье место в стрельбе из лука стоя и третье место в пауэрлифтинге; Вячеслав Нагаев — второе место в настольном теннисе.
Всероссийский финал (федеральная территория «Сириус», Сочи, ноябрь 2024 года):
Хабаровские ветераны завоевали три медали на всероссийском финале «Кубка Защитников Отечества», где соревновались более 200 участников из 62 регионов:
Владимир Парусына — первое место в стрельбе из лука сидя; Иван Погуляев — первое место в стрельбе из лука стоя; Денис Чугунов — второе место в армрестлинге (весовая категория до 75 кг).
Также в марте 2025 года Иван Новосёлов стал победителем всероссийских соревнований «Кубок Защитников Отечества» по горным лыжам.
В Хабаровском крае ветераны СВО активно занимаются спортом. Фото: Предоставлено филиалом фонда «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю.
«Межрегиональные, региональные и муниципальные соревнования “Кубок Защитников Отечества” помогают формировать платформу для обмена опытом, взаимопомощи и популяризации здорового образа жизни среди ветеранов. Продолжим нашу работу, чтобы у каждого ветерана и его близких был широкий выбор занятий по душе и свой путь развития в разных видах спорта — вне зависимости от обстоятельств. Эти соревнования объединяют героев со всей страны, предоставляя им возможность восстанавливать физическое здоровье, находить новый смысл, укреплять дух товарищества и доказывать самим себе, что жизнь после тяжёлых ранений продолжается. Через спорт ветераны обретают уверенность в себе и вдохновляют других», — отметила статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Спорт — это не только реабилитация.
В рамках турниров «Кубок Защитников Отечества» проводятся паралимпийские уроки и мастер-классы с участием спортсменов-паралимпийцев и членов сборных команд России по адаптивным видам спорта. В программу также включены круглые столы, посвящённые вопросам вовлечения героев в физкультуру, спорт и паралимпийское движение.
В Хабаровском крае эту работу активно ведёт филиал фонда «Защитники Отечества» совместно с Хабаровской краевой спортивно-адаптивной школой паралимпийского и сурдлимпийского резерва, Федерацией спортивного метания ножа Хабаровского края и другими партнёрами. Ветераны СВО регулярно проводят мастер-классы для бойцов, находящихся на лечении в военном госпитале, и для молодёжи.
Благодаря совместной работе фонда «Защитники Отечества», Минспорта РФ, Паралимпийского комитета России и общероссийских спортивных федераций более 6000 ветеранов СВО с тяжёлыми ранениями по всей стране занимаются различными видами спорта. Свыше 750 ветеранов вошли в составы сборных команд субъектов России по адаптивным видам спорта. Более десяти ветеранов специальной военной операции выполнили критерии для присвоения звания мастера спорта России, восьми из них оно присвоено.
В Хабаровском крае:
десятки ветеранов СВО регулярно занимаются адаптивным спортом; команда Хабаровского края по волейболу сидя успешно выступает на межрегиональных соревнованиях; ветераны края входят в сборную России и являются кандидатами в мастера спорта по спортивному метанию ножа.
Наши герои осваивают пулевую стрельбу, стрельбу из лука, настольный теннис, пауэрлифтинг, волейбол сидя, а также дисциплины спорта слепых (пауэрлифтинг, шоудаун) и спортивное метание ножа — вид, который особенно полюбился ветеранам Хабаровского края.
«Филиал фонда “Защитники Отечества” по Хабаровскому краю продолжит развивать спортивное направление: организовывать тренировки, привлекать ветеранов к соревнованиям, помогать в получении спортивных разрядов и званий. Мы точно знаем, что спорт для наших героев — это не просто реабилитация, это новая жизнь, новые друзья и новые победы», — отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю Алёна Чаплыгина.