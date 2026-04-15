Стали известны все пары плей-офф НХЛ в Восточной конференции

«Тампа» сыграет с «Монреалем», «Филадельфия» — с «Питтсбургом», «Каролина» — с «Оттавой», «Баффало» — с «Бостоном».

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Определились все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Восточной конференции.

Ранее ТАСС сообщал, что на Востоке в первом раунде между собой сыграют «Тампа» и «Монреаль», а также «Филадельфия» и «Питтсбург». Также состоятся матчи «Каролина» — «Оттава» и «Баффало» — «Бостон». В Западной конференции на данный момент известно, что «Даллас» встретится с «Миннесотой». Плей-офф НХЛ стартует в ночь на 19 апреля по московскому времени.

В прошлом году обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида», которая в текущем сезоне не сумела выйти в плей-офф. В составе «Флориды» выступают российские вратари Сергей Бобровский и Даниил Тарасов, а также защитник Дмитрий Куликов.

