Стали известны все пары плей-офф НХЛ в Восточной конференции

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Определились все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Восточной конференции.
Ранее ТАСС сообщал, что на Востоке в первом раунде между собой сыграют «Тампа» и «Монреаль», а также «Филадельфия» и «Питтсбург». Также состоятся матчи «Каролина» — «Оттава» и «Баффало» — «Бостон». В Западной конференции на данный момент известно, что «Даллас» встретится с «Миннесотой». Плей-офф НХЛ стартует в ночь на 19 апреля по московскому времени.
В прошлом году обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида», которая в текущем сезоне не сумела выйти в плей-офф. В составе «Флориды» выступают российские вратари Сергей Бобровский и Даниил Тарасов, а также защитник Дмитрий Куликов.