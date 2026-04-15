Депутат Кошелев: отказ убрать разросшийся к соседям борщевик повлечет штраф

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Игнорирование предписания убрать перекинувшийся на соседние участки борщевик влечет штраф до 50 тыс. рублей. Если собственник продолжит игнорировать проблему, суд может принудить предотвращать распространение этого растения в течение пяти лет, рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).
По словам депутата, соседи собственника земли, с участка которого борщевик разросся на другие участки, имеют право обратиться в органы местного самоуправления и Россельхознадзор, приложив фото и видео с привязкой к местности, где видно, что борщевик растет именно на соседнем участке и распространяется на их территорию.
«После обращения контролеры проведут осмотр территории, после чего собственнику заросшего участка выдадут официальное предписание с конкретным сроком на уничтожение растения. Обычно это 30 календарных дней. Если сосед проигнорирует предписание и не уничтожит борщевик, то на него будет наложен штраф от 20 000 до 50 000 рублей и выдано повторное предписание», — рассказал Кошелев.
Он отметил, что если собственник и дальше будет бездействовать, тогда контрольный орган может обратиться в суд с иском о понуждении к уничтожению борщевика и предотвращению его распространения в течение пяти лет — за каждый день неисполнения решения суда будет начисляться неустойка. При этом, как подчеркнул депутат, нельзя пытаться бороться с борщевиком на соседнем участке самим, так как это противозаконно.
При этом если борщевик с заброшенного участка перекинулся на общую территорию СНТ, например, на дорогу, то его уничтожение становится обязанностью товарищества.