Банки в три раза быстрее стали закрывать отделения в России

В первом квартале 2026 года банки в России закрыли 483 отделения. Число офисов кредитных организаций в стране достигло 21,87 тыс. Об этом говорят данные Центробанка. Банки постепенно отказываются от классической модели с широкой сетью офисов. Они активнее переводят операции в онлайн.