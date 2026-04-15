Лавров сделал заявление по переговорам США и Ирана: к чему призвал министр стороны конфликта

Переговоры между США и Ираном прошли 11 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана. Американскую делегацию возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс, иранскую — спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Переговоры длились 21 час. Однако по итогам встречи стороны не смогли прийти к соглашению. Главным камнем преткновения стали ядерная программа Ирана и контроль над Ормузским проливом. Накануне сообщалось, что второй раунд прямых переговоров между делегациями Ирана и США запланирован на четверг, 16 апреля, в Исламабаде.