В Амурске сегодня начинают ремонт дорог по президентскому нацпроекту

В этом году будет отремонтировано 6 участков: участок автомобильной дороги от дома № 23 по пр. Комсомольскому до дома № 2 по пр. Победы, пр. Комсомольский в районе домов №№ 4−8, подъездная дорога к зданию прокуратуры, участок дороги от школы № 7 до перекрестка пр. Октябрьский и пр. Строителей, а также дорожное полотно на улице Вокзальной (ст. Мылки).