В Амурске сегодня начинают ремонт дорог по президентскому нацпроекту

В Амурске стартует масштабный ремонт улично-дорожной сети, который выполнят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В этом году будет отремонтировано 6 участков: участок автомобильной дороги от дома № 23 по пр. Комсомольскому до дома № 2 по пр. Победы, пр. Комсомольский в районе домов №№ 4−8, подъездная дорога к зданию прокуратуры, участок дороги от школы № 7 до перекрестка пр. Октябрьский и пр. Строителей, а также дорожное полотно на улице Вокзальной (ст. Мылки).
Самым протяженным участком дороги, который отремонтируют в этом году, станет Западное шоссе — 3250 метров.
— Западное шоссе выполняет функцию въездной магистрали в город, поэтому его состояние напрямую влияет на общее впечатление от Амурска у гостей и жителей. Поэтому для нас очень важно, что этот участок будет отремонтирован, — подчеркнул глава Амурска Руслан Колесников.
Ремонт включает в себя фрезерование старых слоев асфальтобетонного покрытия и укладку нового. Там, где образовалась серьезная деформация, слой будет вырезан полностью до основания с последующим грунтозамещением. Также запланированы работы по укреплению обочин и очистке кюветов для обеспечения водоотведения.