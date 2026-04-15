19-летний москвич по указанию аферистов похитил деньги и украшения из квартиры в Красноярске (видео)

Полицейские задержали 19-летнего жителя Москвы, который стал пособником мошенников и похитил деньги и украшения из квартиры в Красноярске.
Установлено, что в конце марта парень по телефону сообщил лжесотруднику службы доставки код из смс. Затем ему позвонила якобы представительница Госуслуг и заявила о наличии доверенности на некоего гражданина, которая дает ему право проводить любые финансовые операции от имени молодого человека. Собеседница предупредила, что на него могут оформить кредит или заниматься отмыванием денег. В режиме видеосвязи злоумышленница подключила к беседе мнимого представителя Росфинмониторинга, вместе аферисты запугали жертву привлечением к уголовной ответственности за помощь недружественной стране, а затем предложили сотрудничать в качестве внештатного агента.
В начале апреля житель столицы поручили первое задание — провести обыск в одной из квартир в Красноярске. Рейс и гостиницу выбрал лжесотрудник Росфинмониторинга, который стал курировать деятельность парня. Он заботливо написал подопечному, чтобы тот теплее оделся, не забыл поесть и не оставил зарядку для телефона.
«По требованию звонившего парень прилетел в краевой центр и приобрел в строительном магазине болгарку, перчатки и удлинитель. Около дома в Советском районе его встретил 15-летний красноярец, который тоже стал жертвой обмана — доверился лжеправоохранителям, заявившим, что ему грозит ответственность за мнимое дропперство, и согласился провести дома тот самый “обыск”. Подросток привел “внештатного сотрудника” в свою квартиру и проводил к сейфу, после чего ушел в другую комнату. Гость же под чутким надзором афериста, с которым общался по видеосвязи, распилил один сейф и забрал оттуда украшения и деньги, затем проделал то же самое с другим сейфом», — рассказали в МУ МВД «Красноярское».
После этого парень вернулся в Москву, предварительно избавившись от инструментов. Он передал деньги курьеру «для проведения экспертизы», а украшения оставил у себя до получения дальнейших указаний. Через некоторое время юношу задержали оперативники.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
«Юноша доставлен Красноярск, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В ходе проведения следственных действий у него изъяли золотые украшения и оставшиеся деньги в иностранной валюте, которую мошенники принимать не захотели. Ущерб потерпевшей стороне в размере 2 млн возместили родители задержанного», — рассказали в полиции.
