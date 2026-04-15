Эксперт Голубева рассказала, когда не стоит контролировать сотрудников

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Контролировать сотрудников во внерабочее время нельзя, так как это вмешательство в их частную жизнь. Об этом сообщила ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
«Контроль сотрудников во внерабочее время равносилен вмешательству в их частную жизнь. В то же время анализ деятельности в офисе в рабочие часы соответствует требованиям закона, включая онлайн-наблюдение за действиями на компьютере с помощью специализированных IT-программ», — сказала Голубева.
Она также отметила, что наблюдение при этом не должно быть чрезмерным, навязчивым, отвлекать от выполнения обязанностей или выходить за разумные пределы.
Работодатель вправе рассчитывать на добросовестное исполнение профессиональных обязанностей и контролировать бизнес-процессы, однако сотрудник должен быть уверен, что его персональные данные и частная жизнь не станут предметом разглашения, сообщила эксперт.