Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске можно бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ и гепатиты

Тест-мобиль работает 15 и 17 апреля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске заработает передвижная лаборатория. Как сообщили КП-Иркутск в областном центре СПИД, 15 апреля 2026 года с 10 утра до трех часов дня тест-мобиль встанет на парковке у Центрального рынка. 17 апреля с трех до половины седьмого вечера его можно будет найти на конечной остановке в микрорайоне Зелёный.

— Обследование бесплатное и анонимное. Результат сообщат устно через 15 минут. Справки на руки не выдают. Тесты покажут наличие ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, а также сифилиса, — напомнили специалисты.