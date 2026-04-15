В ОП предложили ввести единую социальную карту для пенсионеров: вот на что она даст право

Единая социальная карта, действие которой распространяется на всю территорию РФ, должна стать действенным инструментом предоставления базовых льгот пенсионерам. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«Эта карта предоставит права на бесплатный проезд и льготы для пенсионеров, что, безусловно, облегчит жизнь нашим пожилым гражданам», — сказал он РИА Новости, добавив, что это может серьёзно упростить логистику для пенсионеров, имеющих дачные участки.
Также Гриб указал на необходимость расширения действующей системы льгот.
Какие льготы положены пенсионерам в 2026 году, рассказываем здесь на KP.RU.
В частности, в 2026 году пенсионеры России смогут рассчитывать на расширенный пакет социальных льгот. Ключевыми мерами поддержки станут субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и освобождение от взносов за капитальный ремонт для самых возрастных граждан.
Также сообщалось, что ффиксированная выплата к страховой пенсии пенсионеров старше 80 лет с марта увеличена вдвое.