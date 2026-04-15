«Не вернулись домой после школы». В Кобрине пропали два 12-летних мальчика

В Кобрине объявили в розыск двух 12-летних мальчиков. Подробности сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел».
Так, ночью 15 апреля стало известно, что в Кобрине пропали два 12-летних школьника. Даниил Бойко и Юрий Мальцев, проживающие в районном центре, не вернулись домой после школы.
Оба мальчика ростом около 160 сантиметров, худощавые и с темно-русыми волосами. Даниил был в темно-синих спортивных штанах, темно-синей майке и спортивных кедах. Юрий был в темных спортивных брюках, темных кроссовках и темной куртке.
Мальчики пропали после школы. Фото: ПСО «Ангел».
На территории Кобрина и Кобринского района ведутся поиски подростков.
Около 07.30 часов сообщили, что пропавшие мальчики Бойко Даниил и Мальцев Юрий были найдены живыми.
