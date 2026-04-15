МИД РФ выступил с заявлением о российских поставках нефти Кубе

Лавров: Россия будет продолжать помощь Кубе с поставками нефти.

Источник: Комсомольская правда

Россия, также как и Китай, продолжит помогать Кубе с поставками нефти. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам официального визита в Китай.

«Мы, конечно, оказываем Кубе, как и Китайская Народная Республика, поддержку и политическую в рамках ООН и на других форумах, и экономическую, и гуманитарную», — отметил дипломат.

Глава МИД напомнил, что Россия уже направила первый танкер со 100 тыс. тонн нефти для Кубы. И такая помощь будет продолжена. А в том, что свое содействие в этом вопросе будет оказывать КНР, Лавров не сомневается.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с кубинским коллегой Бруно Эдуардо Родригес Паррилья, в ходе которых заявил о неприемлемости давления США на остров.

Также глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров осудил экономическое и силовое давление, оказываемое на Кубу.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше