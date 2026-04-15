МИД РФ выступил с заявлением о российских поставках нефти Кубе

Россия, также как и Китай, продолжит помогать Кубе с поставками нефти. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам официального визита в Китай.
«Мы, конечно, оказываем Кубе, как и Китайская Народная Республика, поддержку и политическую в рамках ООН и на других форумах, и экономическую, и гуманитарную», — отметил дипломат.
Глава МИД напомнил, что Россия уже направила первый танкер со 100 тыс. тонн нефти для Кубы. И такая помощь будет продолжена. А в том, что свое содействие в этом вопросе будет оказывать КНР, Лавров не сомневается.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с кубинским коллегой Бруно Эдуардо Родригес Паррилья, в ходе которых заявил о неприемлемости давления США на остров.
Также глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров осудил экономическое и силовое давление, оказываемое на Кубу.